​Наталья Комарова сегодня в Нижневартовске поздравит лучшего педагога Югры

В Нижневартовске проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2017». В нем принимает участие более 40 педагогов из разных муниципальных образований автономного округа. Конкурс проводится по номинациям: «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры-2017», «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры-2017», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры-2017», «Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры-2017», «Сердце отдаю детям».

На протяжении четырех дней конкурсанты и боролись за победу и сегодня состоится церемония награждения победителей. Планируется, что поздравит лучших педагогов Югры губернатор региона Наталья Комарова, которая сегодня находится с рабочим визитом в Нижневартовске. Также глава округа примет участие в заседании «круглого стола», во время которого состоится обсуждение насущных вопросов с педагогами.