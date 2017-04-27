​Бизнес-леди из Нижневартовска попыталась дать полмиллиона рублей взятки сотруднику ФСБ

Бизнес-леди из Нижневартовска, которая была поймана на нарушениях в сфере миграционного законодательства, осложнила себе жизнь, попытавшись дать крупную взятку сотруднику ФСБ.

Женщина является директором коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере миграционного законодательства, в том числе проведение экзаменов на знание иностранными гражданами русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, в деятельности фирмы обвиняемой были выявлены нарушения, что поставило под сомнение законность выдачи иностранным гражданам сертификатов на знание русского языка и основ российского законодательства, в организации была изъята служебная документация», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Предприниматель, рассчитывая уладить возникшие проблемы, передала сотруднику правоохранительного органа в качестве взятки банковскую карту, с имеющимися на банковском счете денежными средствами в размере 500 тысяч рублей и сообщила пин-код.

«Однако преступный умысел обвиняемой не был доведен до конца и женщина была задержана на месте преступления. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ведомстве.

За покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, совершенное в крупном размере, возбуждено уголовное дело, по которому проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.