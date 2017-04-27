​Детские аттракционы в парке Нижневартовска заработают 1 мая

В нижневартовском парке планируется открыть сезон 1 мая. Если свои коррективы не внесут погодные условия, то уже в следующий понедельник юные жители города смогут развлечься на 11 аттракционах, рассчитанных на детей.

Как сообщил siapress.ru директор МУП «САТУ» Виталий Проскуряков, стоимость билетов на аттракционы будет составлять от 30 до 50 рублей. Сезон работы завершится ориентировочно 15 сентября.

Сейчас специалисты предприятия намерены провести проверку работоспособности всех имеющихся каруселей и получить в контролирующих органах необходимые разрешительные документы. Кроме того, в целях безопасности ежедневно перед началом работу контролеры будут производить «холостой» запуск каждого аттракциона.