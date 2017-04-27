​Более 2000 пассажиров перевезла «ЮВТ Аэро» по субсидируемому маршруту Бугульма – Нижневартовск

В рамках реализации федеральной программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории страны и формирования региональной маршрутной сети России авиакомпания «ЮВТ Аэро» перевезла из Бугульмы в Нижневартовск и обратно 2164 пассажира. Такие данные за первый квартал озвучены Росавиацией.

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» также в Нижневартовск за счет предоставляемых субсидий выполняет полеты из Казани, Перми, Нарьян-Мара.

В первом квартале этого года авиакомпаниям России предоставлена возможность выполнять полеты по 124 маршруту между 86 городами, расположенными в 8 федеральных округах. По 83 направлениям полеты осуществляются на условиях софинансирования с субъектами Федерации по принципу 50/50.