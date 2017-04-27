​В Нижневартовске задержали наркокурьера с крупной партией одурманивающего вещества // ВИДЕО

В Нижневартовске накануне ночью в одном из подъездов домов, расположенных на улице Нефятников, был задержан подозрительный мужчина. Его обнаружили стражи порядка во время обследования жилого фонда. Гражданин на резонный вопрос о том, что он делает в подъезде, не смог ничего пояснить полицейским.

«Мужчина сознался, что занимается раскладками наркотиков и у него в кармане находятся пакетики с наркотическим веществом. По словам задержанного – несколько месяцев назад он увидел объявление на сайте о том, что можно устроиться на работу в интернет-магазин в Сургуте. Заключил договор и получил банковскую карточку, приехал в ХМАО. Как оказалось, работа была совершенно иной – работодатель пояснил, что надо будет делать «закладки» по городам Югры. Мужчина сначала не согласился, но по его словам, его запугали. Так, он начал свою нелегальную деятельность», - пояснили в УМВД России по Нижневартовску.

Во время личного досмотра у гражданина было обнаружено 42 пакетика с веществом. При проведении осмотра квартиры, где проживал задержанный была обнаружена крупная партия наркотиков, приготовленная для сбыта. Все изъятое направлено на исследование в криминалистическую лабораторию УМВД.

В настоящее время за распространение и хранение наркотических средств в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет лишения свободы.