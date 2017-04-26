​В Нижневартовске в ДТП пострадали пять человек

Во вторник, 25 апреля, в Нижневартовске на 214 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» столкнулись «Тойота Витс» и «Лада 211440». Авария произошла из-за того, что иномарка, выполняя разворот, не уступила дорогу отечественному автомобилю. «В результате происшествия оба водителя, а также пассажиры «Тойоты» 1979, 2003, 2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.