Во вторник, 25 апреля, в Нижневартовске на 214 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» столкнулись «Тойота Витс» и «Лада 211440». Авария произошла из-за того, что иномарка, выполняя разворот, не уступила дорогу отечественному автомобилю. «В результате происшествия оба водителя, а также пассажиры «Тойоты» 1979, 2003, 2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
В Нижневартовске в ДТП пострадали пять человек
Столкнулись «Тойота» и «Лада»
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