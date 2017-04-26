​В Когалыме, Нижневартовске и Сургуте подешевел авиакеросин

В трех муниципалитетах Югры подешевело авиационное топливо. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные Росавиацией. В частности, в Нижневартовске авиакеросин потерял в стоимости по сравнению с мартом 1560 рублей. Сейчас одну тонну в ОАО «Нижневартовскавиа» оценивают в 35 тыс. рублей. В Когалыме самолеты заправляет ООО «Лукойл-Аэро-Сургут», которое выставляет ценник 36030 рублей (месяцем ранее топливо стоило на 1230 рублей дороже). Этот же топливный заправщик в Сургуте понизил стоимость топлива на 3,3 процента и сейчас тонна керосина обходится в 36260.

Самыми дорогими остаются цены на авиатопливо в Нягани, Березово и Урае. Как сообщал siapress.ru ранее, аналогичная картина складывалась и в прошлом месяце.