​В Нижневартовске произошел пожар в 16-этажном доме: жильцы вовремя эвакуировались // ФОТО

Вечером во вторник, 25 апреля, в Нижневартовске на улице Ленина произошел пожар в доме № 38. Вызов на пульт дежурной службы поступил в 20.05. Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, из-под кровли дома выбивалось открытое пламя. Жильцы верхних этажей вовремя эвакуировались. С огнем боролись пять пожарных расчетов. В пресс-службе 5 ОФПС siapress.ru сообщили, что горела шахта лифта, повреждено 15 квадратных метров пощади. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото: vk.com/hellonownv