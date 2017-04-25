В Нижневартовске разыскивают двух несовершеннолетних девушек // ФОТО

В Нижневартовске разыскивают двух несовершеннолетних девушек, которые уже несколько дней не появляются дома.

Алсу Викторовна Биктимирова, 2003 года рождения, ушла из дома 21 апреля и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Была одета: спортивные штаны серого цвета, толстовка серого цвета, жилетка синего цвета с желтыми вставками, кроссовки черного цвета.

Фото: vk.com/ofnv86

Светлана Викторовна Чепурнова, 2002 года рождения, ушла из дома 23 апреля и по настоящее время не вернулась.

Была одета: брюки черного цвета, кофта белая, куртка бирюзовая, ботинки черного цвета.

Всем, кому что – либо известно о месте нахождении подростков, сообщить информацию по телефону 02.