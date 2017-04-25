​Убили и выкинули на болото: В Нижневартовске раскрыто убийство мужчины

В Нижневартовске раскрыто убийство местного жителя, тело которого найдено в болоте. Преступление было совершено 15 апреля. В убийстве обвиняются два молодых парня, коллеги убитого, которые приехали в Югру на заработки из Омской области.

17 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 41-летний разнорабочий базы ООО «НВ — Строй» пропал без вести. Вскоре его тело было найдено в болоте в 50-ти метрах от места работы. На теле мужчины имелись признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас картина произошедшего восстановлена, а обвиняемые, парни 19-ти 21-го года, заключены под стражу.

«В ночь на 15 апреля 2017 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории базы ООО «НВ – Строй», вступили между собой в сговор, направленный на убийство разнорабочего, с которым у них сложились личные неприязненные отношения. С этой целью, они переоделись в рабочую одежду, надели перчатки, приискали орудие преступления, а затем, по версии следствия, нанесли спящему потерпевшему множество ножевых ранений, от которых мужчина скончался. После этого, обвиняемые перенесли тело мужчины в болото, а также инсценировали его самовольный уход – его личные вещи: одежду, сумку, предметы гигиены, так же были выброшены в болото. С целью скрыть совершенное преступление мужчины сожгли одежду, а нож выкинули, несмотря на это, благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, жестокое преступление было раскрыто», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления действия обвиняемых переквалифицированы на п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя решением суда обвиняемые заключены под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.