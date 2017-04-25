​В ГИБДД Нижневартовска прокомментировали смертельную аварию с участием мотоцикла

Накануне вечером на улице Индустриальной в Нижневартовске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля «Тойота» двигался в сторону города и не уступил дорогу двухколесному.

«Автомобиль находился в крайнем левом ряду. Выполняя маневр поворота налево вне перекрестка, водитель не уступил дорогу мотоциклисту, под управлением мужчины 1987 года рождения, двигавшемуся со встречного направления», - сообщил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

В результате происшествия водитель автомобиля Тойота Ist, мужчина 1987 года, рождения от полученных травм скончался на месте, а мотоциклист получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы Нижневартовска напоминают водителям, а также мотоциклистам быть предельно внимательными, находясь за рулем и не нарушать установленные правила дорожного движения.