​Вода в реке Обь в районе Нижневартовска за сутки поднялась на 17 см

Вода в реке Обь в районе Нижневартовска продолжает прибывать. За сутки уровень изменился на 17 сантиметров и составляет 267 сантиметров.

По информации МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», ледоход находится в 160 километрах от границ Югры - в Томской области между населенными пунктами Сосновка и Каргасок.

Как сообщает МЧС по ХМАО, высшие уровни весеннего половодья в реке Обь ожидаются около нормы. Паводкоопасная ситуация может сложиться на реках Иртыш и Конда. На Иртыше высшие уровни воды ожидаются на 0,6-1,1 метра выше среднемноголетних значений, на Конде – на 0,3-0,5 метра выше среднемноголетних значений. Прогнозируемые высшие уровни не достигают критической отметки «Опасные явления». На остальных реках округа высшие уровни ожидаются около нормы и ниже на 0,6-1,25 метра.

Высота подъема уровня воды будет зависеть от развития половодья на территории юга Тюменской области. В значительной степени формирование уровней воды в период весенне-летнего половодья будет определяться характером весны, а именно интенсивностью снеготаяния, количеством осадков и изменением величины снегозапасов.

Для снижения возможных негативных последствий от половодья и паводковых вод в Югре организованы все необходимые подготовительные мероприятия, в соответствии с графиком проведены работы по ослаблению ледового полотна на реках, проверены все гидротехнические сооружения, укреплены земляные дамбы. В округе созданы 45 пунктов временного размещения населения на случай эвакуации людей из подтопленных территорий. Мониторинг уровня воды в реках будут осуществлять 46 гидропостов.