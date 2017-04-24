​В Нижневартовске в столкновении автомобиля и мотоцикла погиб водитель легковушки // ВИДЕО 18+

В понедельник, 24 апреля, около 22.00 в Нижневартовске на улице 5П столкнулись автомобиль «Тойота» и мотоцикл, погиб водитель легковушки. Байкер госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое. О происшествии сообщается в паблике телеканала «Мегаполис». По данным очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель иномарки попытался развернуться в неположенном месте через двойную сплошную.
Фото: vk.com/hellonownv
Фото: vk.com/kinform
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