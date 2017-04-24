​Житель Нижневартовска стал фигурантам уголовного дела за распространение экстремистских роликов в соцсетях

Центр по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО-Югре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружил во «ВКонтакте» видеоролики экстремистской направленности. Правоохранителям удалось установить, что разместил их 30-летний житель Нижневартовска. Мужчине предъявлено обвинение в в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» семь экстремистских видеоматериалов, содержание которых направлено на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В рамках следствия будет проведена лингвистическая экспертиза», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.