​В Нижневартовске в ДТП пострадали трое детей // ФОТО

В понедельник, 24 апреля, в 07.50 утра в Нижневартовске на перекрестке улицы 60 лет Октября и Проспекта Победы столкнулись «Ниссан Альмера» и «Хендэ Солярис». В результате происшествия пострадали трое детей, которые ехали в «Хендэ»: мальчик 2006 и две девочки 2009 годов рождения.

«Водители транспортных средств: мужчина 1955 и женщина 1980 годов рождения, не пострадали. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП», - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Югре.

Фото: 86.мвд.рф