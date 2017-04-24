​В Нижневартовске 36 детей-сирот получили ключи от своих квартир

Ключи от квартир в новом доме по адресу: улица Ленина, 31 получили 36 вартовчан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это одна из мер адресной поддержки данной категории граждан, реализуемая в Югре. Таким образом, муниципалитет полностью закрывает обязательства по обеспечению жильем детей, достигших совершеннолетия, стоящих в очереди с 2015 года. Финансирование осуществляется из окружного бюджета. На приобретение 36 квартир было предусмотрено около 70 миллионов рублей.

«В 2016 году квартиры получили 30 человек. Двое детей получили квартиры в феврале этого года, один ребенок ожидает заселения. Квартиры администрация города приобретает на конкурсной основе, в том числе путем участия в долевом строительстве. Гражданин получает однокомнатную квартиру в чистовой отделке. Предоставление жилья для детей-сирот, ожидающих своей очереди, продолжается по мере приобретения жилых помещений», - рассказала во время вручения ключей новоселам начальник управления по жилищной политике администрации города Татьяна Борисова.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Самотлора, особое внимание уделяется общественному контролю. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, оценивают свое будущее жилье на всех этапах - от строительства дома до приемки квартир. Такие мероприятия позволяют данной категории граждан самостоятельно оценить темпы работ, задать интересующие вопросы, а также заранее узнать планировку квартир.