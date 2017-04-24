​За выходные на дорогах Югры пострадали 11 человек // ФОТО

С 21 по 23 апреля в Югре зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей. Авария с пострадавшими произошла в 23.30 пятницы на улице Таежная в Нижневартовске. 36-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справилась с управлением, вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилей «Дэу», которым управлял 29-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель «Тойоты» и двое меленьких пассажиров «Дэу» десяти и пяти лет.

В Ханты-Мансийске в воскресенье в четыре утра на улице Строителей 21-летний парень за рулем «Тойоты Марк-2» не справился с управлением и влетел в две припаркованные машины. В этой аварии пострадал водитель «Тойоты» и его 20-летний пассажир.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры