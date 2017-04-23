​В администрации Нижневартовска принимают жалобы на автомобилистов-нарушителей

Жители Нижневартовска могут направить жалобу в администрацию о совершаемых автомобилистами правонарушениях, свидетелями которых они стали. Факт правонарушения необходимо сфотографировать и с указанием адреса, даты и времени отправить фото на электронную почту управления муниципального контроля администрации города umk@n-vartovsk.ru или сообщить по телефону 43-41-90.

«Например, к таким относятся самовольная установка ограждений для стоянки автомобилей во дворах или иных местах общего пользования, а также размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах», - уточнили в пресс-службе администрации города, какие жалобы принимаются, и заверили, что нарушители будут привлечены к административной ответственности.