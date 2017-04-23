​В зайцевореченскую среднюю школу закуплено новое оборудование для пищеблока

Образовательным учреждениям поселка Зайцева Речка оказали спонсорскую помощь на миллион, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района. На эти средства закуплено новое оборудование для пищеблока: появилась холодильная камера для хранения овощей и фруктов, которая соответствует нормам САНПИНа, а также пароконвектомат – специальное оборудование для приготовления пищи на пару с использованием конвекции. Также планируется установить посудомоечную машину, точно такая же будет работать и в пищеблоке отделения дошкольного образования.

В отделении дошкольного образования заменили ковровые покрытия. Их постелили в помещениях каждой из трех групп, а также в коридорах и на лестницах. Кроме того, для каждой группы закупили новые постельные принадлежности, приобрели форму для кадетов, клуба «Патриот».