В Нижневартовске проходит конкурс презентаций, плакатов и листовок «Народы мы разные, но духом едины». Желающие принять в нем участие еще могут успеть подать заявку — до 28 апреля. До 3 мая - работы участников будут размещаться на портале, сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс проводится дистанционно в системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования. В мероприятии могут принять участие школьники образовательных организаций общего и дополнительного образования города.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (3466) 43-34-08.