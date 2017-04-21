​Названы точные сроки сдачи Центральной окружной больницы в Нижневартовске

Центральная окружная больница на 1100 коек будет сдана в ноябре-декабре 2019 года. Через три месяца после этого медучреждение примет первых пациентов. Сроки были озвучены на выездном заседании фракции ВПП «Единая Россия» в думе Югры, которое состоялось в Нижневартовске.

«Строительство объекта на сегодня обеспечено необходимым финансированием, решены вопросы с приведением проектной документации в соответствие со всеми современными требованиями. В соответствии с поручением главы региона, мы усиливаем общественный контроль за реализацией проектов в сфере здравоохранения, вводим дополнительные механизмы их экспертного и общественного сопровождения, в том числе совместно с депутатами фракции «Единая Россия», - отметил заместитель губернатора автономного округа Дмитрий Шаповал.

В ходе заседания депутаты оценили также ход реализации проектов по реконструкции поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в Сургуте. Этот объект стоимостью 345 миллионов рублей строители пообещали сдать в декабре 2017 года, объяснив задержку зимними морозами и техническими неувязками в связи с изменением федеральных нормативов, которые к настоящему времени практически ликвидированы.

Объекты для контроля были выбраны не случайно: для жителей Сургута и Нижневартовска они являются самыми ожидаемыми, отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей. «Поэтому нам бы хотелось, чтобы четко были обозначены все существующие по этим стройкам риски и названы точные сроки ввода их в эксплуатацию», - подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в окружной думе Наталья Западнова.

По итогам заседания при фракции «Единой России» в окружной думе сформирована рабочая группа по контролю за ходом выполнения плана сдачи в эксплуатацию объектов здравоохранения в регионе. В нее также включили депутатов от городских дум Сургута и Нижневартовска.