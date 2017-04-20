​В Нижневартовске состоится региональный этап конкурса «Педагог года Югры – 2017»

С 24 по 28 апреля в Нижневартовске состоится региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2017». За звание лучшего будут бороться 46 учителей. Победителей определят в пяти номинациях: «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017»; «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017»; «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017»; «Педагог - психолог года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017»; «Сердце отдаю детям».

«Ежегодный конкурс «Педагог года» проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, распространения передового педагогического опыта на территории автономного округа», - отметили в окружном департаменте образования.

Организатором конкурса является Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соорганизаторами выступили автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», Ассоциация детских и молодежных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.