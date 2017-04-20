​В Нижневартовске организаторы наркобизнеса привлекли к распространению наркотиков 15-летнюю девушку

Полицейские Нижневартовска призывают вартовчан присоединиться к Всероссийской акции «Дети России!», которая проводится в целях профилактики распространения наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних.

По словам старшего инспектора ОУУП и ПДН УМВД России по г.Нижневартовску Натальи Порозовой, за 2016 год несовершеннолетними жителями города по линии незаконного оборота наркотиков совершено семь преступлений, при этом один несовершеннолетний совершил три преступления. Из пяти подростков, четверо являлись жителями города, трое из которых школьники и один – учащийся средне-специального учебного заведения.

В настоящий момент в производстве следователей отдела СК СУ имеются 2 уголовных дела, где подозреваемыми проходят несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело в отношении взрослого гражданина, который вовлек в распространение наркотиков 15 - летнюю девушку.

В полиции на профилактическом учёте состоит шесть несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные и другие одурманивающие вещества без назначения врача.

«Проблема наркотизации молодежи актуальна в наши дни. Поэтому над ее искоренением работают все субъекты профилактики. Конечно, самым главным рычагом является работа с семьей и раннее выявление негативных факторов, влияющих на самосознание подростков», - отметила Порозова.

Вартовчане могут внести свой вклад в борьбу с наркоманией. Свои предложения либо сведения о лицах, склоняющих подростков к распространению наркотических средств можно сообщить по телефону доверия УМВД: (3466) 41–62–26.