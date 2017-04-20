В ближайшее время суд решит судьбу жителя Нижневартовска, которого обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных гражданин. С января по сентябрь 2016 года он зарегистрировал в своей двухкомнатной квартире больше 20 граждан из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. «При этом они фактически по месту пребывания никогда не проживали. Регистрация иностранцев произведена с целью их легализации на территории города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
Жителя Нижневартовска ждет уголовное наказание за заработок на фиктивной регистрации
В своей квартире мужчина прописал больше 20 иностранцев
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