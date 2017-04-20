​Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска увеличивается каждый день

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска сегодня составляет 207 см. Об этом siapress.ru сообщили в муниципальной спасательной службе. За сутки вода в реке поднялась на пять сантиметров.

Спасатели отмечают, что вода прибывает ежедневно. За сутки рост составил шесть сантиметров. Напомним, по информации специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вскрытие реки Обь в границах Нижневартовска ожидается 6 мая (плюс-минус 5 дней). Это близкие сроки к среднемноголетним показателям (в 2016 году ледоход начался 24 апреля).

Также составлен предварительный прогноз паводковой ситуации в Нижневартовском регионе. Ожидается, что значения уровня воды в Оби могут составить от 810 до 890 сантиметров. В 2016 году река поднялась до отметки 866 сантиметров (в 2015 году - 1061 сантиметров).