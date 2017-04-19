​В Нижневартовске сегодня торжественно откроют новое отделение общеврачебной практики

В среду, 19 апреля, в 16.00 в Нижневартовске состоится торжественное открытие отделения общеврачебной практики поликлиники №2 БУ «Нижневартовская городская поликлиника», сообщает департамент здравоохранения округа. Как сообщал siapress.ru ранее, событие это для города значимое и долгожданное: за последние годы за улицей Ханты-Мансийской вырос целый новый город, население которого превышает 30 тысяч человек.

Новое отделение расположилось в доме № 5 на улице Нововартовская. В торжественном открытии примут участие руководители города и округа, департамента здравоохранения Югры, общественники и представители СМИ.

В мини-поликлинике, занимающей просторную территорию первого этажа многоэтажного дома площадью около 350 кв. метров, расположилось 12 территориальных участков. Врачи-терапевты участковые будут вести прием ежедневно, с 8 до 18 часов, в субботу – с 8 до 14 часов. Помещение соответствует современным нормативным требованиям: один из трех входов оборудован пандусом для удобства пациентов с ограниченными возможностями здоровья, одна из санитарных комнат также предназначена для посещения маломобильных категорий граждан. В отделении все продумано до мелочей: есть регистратура и гардероб, шесть кабинетов врачебного приема, кабинет заведующей отделением, прививочный и процедурный кабинеты, терминал для записи на прием к врачу. В каждом кабинете – новая мебель и компьютерная техника, тонометры, а также - дефибриллятор и кардиографы.