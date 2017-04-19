​Третий уровень опасности: в администрации Нижневартовска горел подвал // ФОТО

ЧП в администрации Нижневартовска был присвоен третий повышенный номер вызова. Сообщение о задымлении в административном здании поступило в 10.23 в среду, 19 апреля. Уже через пять минут на место прибыли первые расчеты пятого отряда федеральной противопожарной службы. На момент прибытия сотрудники, находящиеся в здании, эвакуировались.

На пожаре работали четыре звена газодымозащитной службы. Очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении: горели обшивки труб, кабельной проводки, линолеума, списанной мебели. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе 5 ОФПС. В ликвидации горения участвовали 50 человек личного состава 5 ОФПС, 12 единиц техники. Из здания эвакуировались 150 человек.

Фото: пресс-служба 5 ОФПС

Причины происшествия установят дознаватели ОНДиПР по городу Нижневартовску и УВД.