​Из здания администрации Нижневартовска эвакуировали сотрудников из-за задымления // ВИДЕО

В Нижневартовске в среду, 19 апреля, в 10.23 в дежурную часть поступило сообщение о задымлении в здании администрации города, расположенном на улице Таежная. На место происшествия выехали 10 единиц техники, задействовано 28 человека от подразделений МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Из здания эвакуировано, по предварительным данным, 150 человек. «Почувствовали запах гари на первом этаже, потом запах распространился по другим этажам. Тогда и вызвали пожарную. Возможно было короткое замыкание. Сейчас выясняют, что происходит», - сообщил siapress.ru очевидец c места происшествия.

В данный момент ближайшие дороги оцеплены полицией, перекрыто движение автотранспорта.