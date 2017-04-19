​В Нижневартовском районе задержан серийный дачный вор // ФОТО

В Нижневартовском районе задержан 24-летний житель республики Татарстан, который с января по март 2017 года совершил на территории района более шести дачных краж.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник проникал в дачные домики путем повреждения замка входной двери или оконной рамы, объектом хищения в основном становились электроинструменты, которые владельцы оставляли на даче. В ходе проведенных обысков жилища и автотранспорта, принадлежащего подозреваемому, обнаружена и изъята часть похищенного имущества», - сообщили в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский».

По всем фактам в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.