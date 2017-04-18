​В Нижневартовске начало ледохода ждут 6 мая

В Нижневартовске прогнозируют начало ледохода произойдет 6 мая. При этом специалисты ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» не исключают, что вскрытие реки Обь может произойти на пять дней раньше или позже указанного срока.

«Это близкие сроки к среднемноголетним показателям. В 2016 году ледоход начался 24 апреля», - отметили в управлении по информационной политике администрации Нижневартовска.

Также составлен предварительный прогноз паводковой ситуации в Нижневартовском регионе. Ожидается, что значения уровня воды в Оби могут составить от 810 до 890 сантиметров. Напомним, в 2016 году река поднялась до отметки 866 сантиметров (в 2015 году - 1061 сантиметров).