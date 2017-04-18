​В Нижневартовске в столкновении двух «Ниссанов» пострадал человек // ФОТО

В понедельник, 17 апреля, около 08.41 34-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Блюберд», на перекрестке улиц Мира и Романтиков, не справился с управлением и допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением 33-летнего водителя. В результате происшествия телесные повреждения получил водитель «Ниссана», сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры