​В Нижневартовске полицейские начали поквартирных обход в поисках тех, кто не уплатил штраф

133 квартиры проверили сотрудники полиции за последние три дня. Поводом послужили неоплаченные штрафы за административные правонарушения.

По решению суда «за забывчивость» шести горожанам назначили обязательные работы, трое - арестованы и проведут выходные дни в специальном приемнике УМВД. 14 горожанам придется заплатить еще и дополнительный штраф за несвоевременную оплату назначенных штрафов за административные правонарушения.

Как сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску, за три рабочих дня вартовчане вернули в казну более 75 тысяч рублей.