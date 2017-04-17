​Росавиация назвала условия на субсидированные перевозки пассажиров из Нижневартовска в Симферополь

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять субсидируемые перевозки из Нижневартовска в Симферополь. Перевозчик станет четвертым на данном направлении и единственным, кому будет оказана финансовая поддержка из федерального бюджета.

Как сообщает Росавиация, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября. Впрошлом году этот период длился с 1 июня по 30 ноября. Предельная величина спецтарифа в одном направлении сейчас составит 5500 рублей.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться: гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет; гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Добавим, в этом году семь авиакомпаний будут выполнять полеты по 36 маршрутам в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров.

Как сообщал siapress.ru ранее, на маршрут «Нижневартовск – Симферополь» ранее также заявилась авиакомпания «Северный ветер», которая уже сверстала расписание полетов по данному направлению. Также осуществлять перевозку пассажиров в Крым из столицы Самотлора запланировала авиакомпания «Ямал».