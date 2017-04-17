​В Нижневартовске полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по улице в окровавленной одежде

В Нижневартовске на минувших выходных полицейские задержали мужчину, который разгуливал по городу в одежде, перепачканной кровью. Его заприметили сотрудники патрульно-постовой службы во время охраны общественного порядка в одном из микрорайонов города.

«Полицейскими было принято решение проверить вартовчанина. Мужчина пояснил стражам порядка, что повздорил со своим другом, и в результате ссоры они подрались. При выяснении обстоятельств, полицейские установили квартиру, в которой произошел конфликт и, когда зашли внутрь, обнаружили лежащего на полу хозяина помещения. На место происшествия тут же была вызвана бригада медиков, которые по прибытию диагностировали у пострадавшего ранение легкого и шок 2 степени», - сообщили в местном УМВД России.

При осмотре района, где произошло преступление, стражи порядка обнаружили нож, которым был ранен пострадавший.

Задержанный за содеянное 32-летний гражданин в преступлении сознался. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Согласно действующего законодательства за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет.