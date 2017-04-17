​В Нижневартовске откроется долгожданное отделение общей врачебной практики

В Нижневартовске 19 апреля состоится торжественное открытие отделения общей врачебной практики поликлиники № 2 БУ «Нижневартовская городская поликлиника». Оно находится в новом жилом доме по адресу: ул. Нововартовская, 5.

Событие для города значимое и долгожданное. За последние годы за улицей Ханты-Мансийской вырос целый новый город, население которого превышает 30 тысяч человек. Это переселенцы из ветхого жилья, молодые семьи. Большинство из них – относится ко взрослому населению старше 18 лет, которое прикреплено к поликлинике № 2. Теперь для них будет работать филиал Нижневартовской городской поликлиники, куда переселится четвертое территориальное отделение поликлиники № 2 во главе с заведующей отделением Ириной Борковой.

Как сообщили в пресс-службе медицинской организации, в мини-поликлинике, занимающей просторную территорию первого этажа многоэтажки площадью около 350 кв. метров, расположились 12 территориальных участков. Врачи-терапевты участковые будут вести прием ежедневно, с 8 до 18 часов, в субботу – с 8 до 14 часов. Помещение соответствует всем современным нормативным требованиям: один из трех входов оборудован пандусом для удобства пациентов с ограниченными возможностями; одна из санитарных комнат также предназначена для посещения маломобильных категорий граждан. В отделении все продумано до мелочей: есть регистратура и гардероб, шесть кабинетов врачебного приема, кабинет заведующей отделением, прививочный и процедурный кабинет, терминал для записи на прием к врачу. В каждом кабинете – новенькая мебель и компьютерная техника, тонометры, из аппаратуры есть дефибриллятор и два кардиографа. Все отделение сияет новизной и ждет своих пациентов.

Напомним, ранее помещение, где планировалось открыть отделение оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Она посетила его в сентябре прошлого года. Как сообщал siapress.ru, глава региона встретилась с будущим персоналом отделения, а также жильцами новых микрорайонов, которые подтвердили необходимость данного филиала городской поликлиники. Добавим, что в Нижневартовске это уже третье отделение врачей общей практики. Первое было открыто в 2007 году в одном из отдаленных поселков города.