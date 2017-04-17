​Авиакомпания «Северный ветер» откроет из Нижневартовска рейсы в Сочи и Симферополь

Авиакомпания «Северный ветер» намерена начать перевозку пассажиров из Нижневартовска в Сочи и Симферополь. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing. Билеты, как сообщили siapress.ru в международном аэропорту столицы Самотлора, уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на сайте перевозчика, так и в авиакассах.

Лайнеры авиакомпании в Крым начнут полеты с 5 июня и будут выполняться по понедельникам, а в Сочи можно будет улететь с 18 мая каждый четверг.

Добавим, что «Северный ветер» составит конкуренцию авиакомпаниям «Ямал», «ЮТэйр» и «ЮВТ Аэро», которые также заявились на выполнение рейсов по данным направлениям.