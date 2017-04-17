​В Нижневартовском районе воссоздадут церковь, которая стояла в селе Ларьяк 200 лет назад

В селе Ларьяк Нижневартовского района в мае начнут собирать сруб Знаменской церкви. Ее прототипом стала церковь, которая стояла здесь больше 200 лет назад. Эскизы проекта, созданные на основе сохранившихся рисунков, схем и фотографий, были согласованы с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Он считает, что новый храм должен быть деревянным и соответствовать своему изначальному образу.

Для восстановления храма по зимнику было завезено 123 кубометра оцилиндрованных брёвен ангарской сосны из Красноярска. Его площадь составит 140 квадратных метров, он сможет вместить порядка двухсот прихожан.

Уже летом строители приступят к внутренней отделке церкви. «Все работы выполняются согласно графику. Думаю, что в июле деревянную конструкцию, завезенную по зимнику, строители поставят на место, и появятся первые контуры возрождаемого храма в Ларьяке», - сказал глава района Борис Саломатин.

Возведение храма ведется в рамках сотрудничества муниципалитета и нефтяных компаний, подчеркнули в пресс-службе администрации района.