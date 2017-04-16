​Жителей Нижневартовского района проверят на бдительность: в населенных пунктах зазвучат сирены

17 и 18 апреля в Нижневартовском районе проверят работу системы оповещения населения. В 15.00 в населенных пунктах будут включены локальные системы оповещения с включением сирен и громкоговорящей связи.

В районном управлении ГО и ЧС отметили, что проверка проводится для подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному сезону. Жителей района просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению проверки систем оповещения населения.