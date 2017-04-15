​В Новоаганске рано утром сгорел жилой двухэтажный дом // ФОТО, ВИДЕО

Утром в субботу, 15 апреля, в поселке Новоаганск Нижневартовского района сгорел жилой двухэтажный дом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 05.37 утра. На место происшествия прибыли шесть единиц техники и 26 человек личного состава от МЧС России и «Центроспас-Югория», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО Югре.

Очевидцы в паблике «Подслушано в Новоаганске» во «ВКонтакте» сообщают, что дом выгорел практически полностью. «Люди выносили из дома мебель и вещи. На месте происшествия работала «скорая»», - пишет один из участников паблика.

В данный момент информации о причинах возгорания и пострадавших на пожаре людях нет. На месте происшествия продолжают работу огнеборцы.

Фото: agansk.ru