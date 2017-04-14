​Вартовчане покупают туры в Турцию, несмотря на возможное закрытие чартерных перелетов по данному направлению

Несмотря на предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию, жители Нижневартовска и восточной части Югры настроены оптимистично. Путевки на зарубежный курорт раскупаются достаточно активно. За счет раннего бронирования туроператоры предлагают путешествия со скидками от 30 процентов на проживание в отелях, поэтому горожане стараются успеть забронировать свой отпуск с выгодой.
«Желающих аннулировать свои заявки из-за появившейся информации о возможной отмене чартерных рейсов нет. Заполнение первых рейсов идет со 100% опережением начала полетной программы. К примеру, 26 мая рейс с путевкам на 13 ночей полностью закрыт по итогам продаж», - рассказала siapress.ru директор нижневартовского агентства путешествий «Крокодил» Наталья Гущина.
По ее словам, первый рейс из аэропорта Нижневартовска полетит в Турцию 3 мая (на 10 ночей) и заполненность борта составляет уже порядка 80 процентов. Чем ближе к лету, тем активнее раскупаются путевки. Стоит отметить, что в целом по России только за последние месяцы в восемь раз выросли продажи по этому направлению. Те, кто уже вернулся из Турции, на форумах сообщают о том, что на курортных побережьях практически все отели уже открылись и постепенно заполняются отдыхающими.
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00