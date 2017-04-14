​Врачи анестезиологи-реаниматологи Нижневартовска повысили квалификацию

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в Клинике института мозга Уральского центра реанимационной нейрореабилитации, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии Уральского государственного медицинского университета Илья Лейдерман посетил Нижневартовск. В Нижневартовской окружной клинической больнице профессор прочитал лекции на циклах повышения квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«В рамках рабочего визита, профессором и врачами отделения анестезиологии и реанимации был совершен обход пациентов, находящихся в тяжелом и критическом состояниях. Основное внимание на обходе уделено качеству оказания реанимационной помощи, соответствию всем современным требованиям и стандартам, а также техническому оснащению отделения анестезиологии и реанимации», - отметили в пресс-службе департамента

По итогам обхода с профессором Лейдерманом был согласован план дальнейшего ведения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Также отмечен высокий профессионализм и слаженная работа коллектива отделения анестезиологии и реанимации, применение тех технологий лечения, которые полностью соответствуют современным требованиям и порядкам оказания медицинской помощи в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница».