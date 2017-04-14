​В Нижневартовске из-за сообщения о бомбе эвакуировали учеников школы

В Нижневартовске утром в пятницу, 14 апреля, на телефон экстренных служб поступила информация от неизвестного гражданина, который сообщил о том, что в одной из школ города находится взрывное устройство.

«Тот час же на место происшествия были направлены спецслужбы города. Проведена эвакуация учащихся и работников учреждения», - сообщили в местном УМВД.

Помещение проверено специалистами кинологической службы. К счастью, ничего опасного обнаружено не было.

Как выяснили сотрудники полиции – ложный звонок об акте терроризма совершил 15-летний подросток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.