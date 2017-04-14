​В Нижневартовске «Лада» протаранила Ауди Q5 // ФОТО

В Нижневартовске в первом часу ночи 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по улице Ханты-Мансийская в сторону улицы Ленина, допустил столкновение с автомобилем «Ауди Q5» под управлением 51-летнего мужчины. «В результате столкновения водитель «Лады» и его пассажир 1994 года рождения получили телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.