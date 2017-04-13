​Андрей Никитин, которого ошибочно заподозрили в совершении теракта, вернулся в Нижневартовск: «Я здесь живу и работаю»

Мужчина, которого столичные СМИ в первые часы после теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге, обвинили в совершении преступления, вернулся в Нижневартовск. Об этом Андрей (Ильяс) Никитин рассказал изданию «Фонтанка.ru». По его словам, в день, когда произошла трагедия, он действительно находился а питерском метро и вышел на одну станцию раньше.

«Не выйди я из вагона, я был бы в числе жертв этого… поступка, который я не знаю, как назвать. Люди так не делают, люди не убивают детей, женщин. Но я вышел – и стал первым подозреваемым. То есть оставшись, я бы погиб, а вышел – вот что получилось. Я вышел, поднимался на эскалаторе и услышал хлопок. Дальше про теракт я узнал только из телевизора. Я сравнил время и всё понял. Я шёл в полицию, а они шли ко мне. Мы встретились. Слава Богу, они с самого начала проявляли терпение и понимание. В полиции есть люди, которые имеют нравственность и стыд. Единственный момент – кто-то сфотографировал меня в полиции в Петербурге и отправил фотографию журналистам. Люди, которые сделали это… Они не проявили свою служебную этику. Но полицейское начальство уже принесло мне извинения. В принципе, сотрудники полиции далеко ушли от сотрудников милиции. И слава Богу», - рассказал Ильяс.

По словам Никитина, он понимает почему именно его в первые минуты обвинили в произошедшем. Однако раньше к нему вопросов со стороны правоохранительных органов не возникало. К тому же, по данным издания, Ильяс участвовал в контртеррористической операции в Чечне, но ещё и имеете государственные награды.

«У меня есть работа, слава Богу, меня никто не увольнял. Поэтому этот момент я не рассматриваю. Сейчас я прилетел в Нижневартовск, я здесь работаю, буду этот вопрос урегулировать. Старший брат пока дома – мамой занимается, я буду решать вопрос с работой. Начальство своё я пока не видел, завтра с ними встречусь, но пока по телефону сказали, что меня не увольняли», - добавил Никитин.