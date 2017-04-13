​В Нижневартовске планируют решить проблему нехватки кадров в медучреждениях, трудоустроив молодых специалистов

В Нижневартовске проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях планируют решить, трудоустроив молодых специалистов, рассказали в департаменте здравоохранения Югры. Необходимость в квалифицированных врачах существовала всегда. Сегодня, например, в Нижневартовской городской поликлиники не хватает участковых врачей-терапевтов и некоторых узких специалистов.

Для решения кадрового вопроса и привлечения квалифицированных специалистов начальник отдела кадров Ирина Пирогова регулярно посещает встречи со студентами медицинских вузов пятых и шестых курсов, ординаторами и интернами различных медицинских высших и средних учебных заведений. Не так давно она побывала в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и в медицинском институте Сургутского государственного университета.

«Работодателей на ней присутствовало едва ли не больше, чем самих студентов, которым в ближайшее время предстоит выбрать место работы. Каким оно будет – решать им. Кто-то захочет жить и трудиться в большом городе, кто-то предпочтет оказывать медицинскую помощь в небольшом поселке. В любом случае, все они будут выполнять одну большую благородную миссию – помогать людям сохранять и восстанавливать свое здоровье», - начальник отдела кадров поликлиники Ирина Пирогова.

На Ярмарке вакансий в Нижневартовском медицинском колледже присутствовала главная медицинская сестра Нижневартовской городской поликлиники Татьяна Костенко. По ее словам, молодежь охотно идет работать в Нижневартовскую городскую поликлинику - самое крупное учреждение амбулаторно-поликлинического звена Югры. Только за прошедшие три года в коллектив влились 33 молодых специалиста, из них 22 – выпускники этого медицинского колледжа.