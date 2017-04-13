​В Нижневартовском районе задержан браконьер

В лесном массиве села Охтеурье Нижневартовского района полицейские задержали браконьера.
40-летний местный житель признался стражам порядка, что при помощи оружия ИЖ-43Е 12 калибра незаконно осуществлял отлов особи лося. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет более 120 тысяч рублей.
«В отношении злоумышленника органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в пресс-службе МО МВД России «Нижневартовский».
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