​В Нижневартовске женщинам, избивших полицейских, вынесли приговор

Мировой суд Нижневартовска обязал жительницу города отработать 260 часов в счет государства за то, что она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая исполнять законные требования сотрудников полиции, оскорбила их нецензурными выражениями. Известно, что женщину задержали за совершение ею мелкого хулиганства и доставили в психоневрологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщили в полиции столицы Самотлора, так как дама решительно отказывалась признаваться в том, что нарушала закон и в грубой форме высказывала недовольство в отношении полицейских, в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ. В суде женщина полностью признала вину и пообещала исправиться.

Вторая жительница повела себя более агрессивно по отношению к представителям власти. Из материалов дела стало известно, что летом, находясь на площади Нефтяников, сотрудниками полиции был задержан житель города, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. Добровольно покидать место отдыха мужчина отказался, поэтому патрульным пришлось делать это в принудительном порядке. Не согласная с действиями полицейских подруга задержанного решила восстановить справедливость и набросилась на стражей порядка – размахивая руками и ногами, дама нанесла им несколько ударов. За нападение на представителей власти в момент исполнения ими служебных обязанностей суд приговорил гражданку к 1 условному году наказания с обязательством не менять места жительства без уведомления надзорных органов.