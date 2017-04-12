​Жителей Нижневартовска приглашают на субботники

В Нижневартовске с 14 апреля по 28 мая пройдет месячник «Чистый город». За это время в городе планируют навести порядок и подготовить его к празднованию Дня Победы и фестивалю искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

«Чтобы достойно отметить эти события, создать праздничную и весеннюю атмосферу в этот юбилейный для нашего города год, важно внести свой вклад в подготовку к праздничным мероприятиям, навести чистоту в каждом дворе, микрорайоне, на городских улицах, - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета. - Обращаемся к коллективам предприятий, учреждений, предпринимателям, общественным организациям, молодежи, а также ко всем вартовчанам с просьбой принять активное участие в благоустройстве и санитарной очистке территорий города, в оформлении фасадов зданий, балконов, витрин магазинов, салонов автобусов, детских площадок и т.д.».

Общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству намечены на 28 апреля, 5 мая и 26 мая. Участие в этих мероприятиях может принять каждый вартовчанин.