​В Нижневартовске в массовом ДТП пострадал человек // ФОТО

Во вторник, 11 апреля, около 06.30 утра в Нижневартовске на улице 2П-2 произошло столкновение трех автомобилей. 27-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Круйзер Прадо», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где сначала врезался в «Тойоту Королла Ранкс», а затем — в «Ниссан Альмера Классик». В аварии травмы получил 28-летний водитель «Короллы».

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.