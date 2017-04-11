В Нижневартовске пройдет выставка молодых художников «Человек. Земля. Космос»

В Нижневартовске на этой неделе соберутся молодые художники из Излучинска, Сургута, Ханты-Мансийска, Тюмени и Москвы. В Городском драматическом театре они представят свои работы в самых различных видах и жанрах искусства — от живописи и графики до стрит-арта и фотографии.

Сургут на выставке «Человек. Земля. Космос» представят художники Булат Сайфуллин и Надя Макаренко, хорошо знакомые горожанам. В прошлом году Надя Макаренко дебютировала в «Порту» с выставкой «Загадочная зверонхолия». В этом январе сургутяне могли рассмотреть самих себя на выставке Нади «Мы». В Нижневартовск художник отправила восемь своих работ.

Независимая выставка молодых художников Югры пройдет при поддержке местного отделения Союза художников России. «Это презентация первого поколения, воспитанного в художественной среде региона, которая впервые состоится в нашем городе», - интригуют организаторы. И приглашают на открытие в субботу, 15 апреля, в 15.00. Вход свободный.